Велика Британія може вперше отримати писану Конституцію — новий премʼєр підтримав цю ідею

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Новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтримав ідею про запровадження письмової Конституції і заявив, що країні потрібні «чіткі принципи» того, як має працювати держава.

Про це пише Euractiv.

Бернем, який очолив британський уряд лише два тижні тому, повʼязує цю реформу з передачею більшої влади регіонам. На його думку, це має стати кроком до «нового конституційного устрою».

Премʼєр каже, що люди не повинні «боротися за базові речі», а відсутність Конституції послаблює вплив регіонів. Поки що Бернем почав із децентралізації — хоче, щоб регіони залишали собі частину зібраних податків.

Попри реформи останніх десятиліть, Англія досі залишається однією з найбільш централізованих країн Європи. Втім, якщо уряд візьметься за писану Конституцію, реформа може тривати роками. Euractiv зазначає, що для цього знадобляться масштабні громадські консультації.

На відміну від більшості країн світу, Велика Британія не має єдиної Конституції. Її державний устрій визначають закони, судові рішення та міжнародні договори.

Раніше до створення писаної Конституції закликав, зокрема, лейборист Гордон Браун, який обіймав посаду премʼєра Великої Британії з 2007-го по 2010 рік. Енді Бернем був міністром у його уряді.

Крім того, британський парламентський комітет протягом п’яти років розглядав варіанти кодифікації Конституції. У 2015 році він дійшов висновку, що чіткого консенсусу щодо цього не існує.