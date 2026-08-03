У Польщі затримали директора CEO Club Ukraine за підозрою в крадіжці велосипедів. Колеги кажуть, що його персональні дані викрали шахраї
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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Сергій Гайдачук / Facebook
На польському кордоні 28 липня затримали Дмитра Карчука — співвласника і директора одного з найбільших бізнес-клубів України CEO Club Ukraine.
Про це повідомив його колега, президент бізнес-клубу Сергій Гайдачук.
За його словами, причиною для затримання Карчука став європейський ордер на арешт, який видала Німеччина. За версією німецького слідства, у вересні 2024 року Карчук нібито за підробленими документами вивіз зі складу 171 електровелосипед вартістю майже €127 тисяч.
Захист Карчука заперечує звинувачення, надає білінг, дані про перетин кордону та інші докази перебування чоловіка в Україні.
Колеги Карчука називають ситуацію абсурдною. Вони також стверджують, що в той час Дмитро перебував в Україні, проходив реабілітацію після операції на коліні та пересувався на милицях.
Гайдачук підозрює, що персональними даними Дмитра хтось заволодів і скористався при викраденні велосипедів. Він зазначає, що в Європі поширені шахрайства з вантажами та підробленими транспортними документами.
За словами Гайдачука, зловмисники можуть використовувати чужі документи, забирати вантажі за підробленими паперами, а справжній власник даних дізнається про це лише після затримання.
Польський суд відправив Карчука під варту на 60 діб. Зараз там лише розглядають, чи виконувати європейський ордер і чи передавати українця Німеччині. Адвокати вже оскаржили це рішення та просять звільнити його під заставу.
У коментарі «РБК-Україна» в Міністерстві закордонних справ України відповіли, що після інформації від польської прокуратури генконсульство України в Любліні одразу звернулося до польських органів і попросило дозволити консулам відвідати Дмитра Карчука. Польська сторона розглядає цей запит.
- CEO Club Ukraine — один із найбільших закритих бізнес-клубів України. Він обʼєднує понад 250 власників і керівників компаній, інвесторів і підприємців.