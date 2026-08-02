Понад 73 тисячі мігрантів залишили іспанський анклав Сеута
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Getty Images / «Бабель»
Приблизно 73 500 мігрантів уже залишили іспанський анклав Сеута і повернулися до Марокко після масового прориву через кордон, що став найбільшою міграційною кризою в історії міста.
Про це повідомляє іспаномовне агентство EFE.
За оцінками сил безпеки Іспанії, ця кількість може включати не лише людей, які потрапили до Сеути під час масового прориву, а й тих, хто прибув до міста раніше, а також мігрантів, що могли кілька разів перетинати кордон туди-назад.
Частина мігрантів, які повернулися до Марокко, розповіли Reuters, що вирішила залишити Сеуту через голод, виснаження і неможливість продовжити шлях до материкової Іспанії.
Водночас у Сеуті досі залишаються групи мігрантів, які відмовляються добровільно повертатися до своїх країн. Їх бачать у центральних районах міста, на околицях і в гірській місцевості.
Переважно це невеликі групи з трьох-п’яти людей. Встановити точну кількість людей, які залишаються в анклаві, складно. Кордон між марокканським містом Фнідек і Сеутою знову працює в звичайному режимі.
У Сеуті залишаються приблизно три тисячі силовиків. Також делегат уряду Іспанії в Сеуті Мігель Анхель Перес повідомив, що кількість тіл, знайдених у морі після спроби масового перетину кордону, зросла до 72.
- У четвер, 30 липня, мігранти масово почали прориватися до іспанського міста: одні перепливали море на автомобільних камерах, інші ламали прикордонні ворота. Сеута і Мелілья — єдині сухопутні кордони ЄС з Африкою. Схожа криза була у 2021 році, коли до Сеути за кілька днів потрапили майже 10 тисяч людей.