У Гдині затримали чоловіка, який з деревʼяною тростиною напав на українку. Постраждала опинилася в лікарні
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Pomorska Policja / X
У Гдині затримали 76-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на 40-річну українку — за даними поліції, він двічі вдарив її деревʼяною тростиною по потилиці та втік.
Про це пише TVN24.
Це сталося 30 липня. Постраждалу українку після нападу з травмами доставили до лікарні. У поліції запевнили, що її життю наразі нічого не загрожує. Проти поляка розпочали провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень.
Поліція Поморського воєводства каже, що наразі немає фактів про те, що злочин міг бути скоєний через національну упередженість. Розслідування в цій справі триває.
- Зараз такі інциденти в Польщі трапляються частіше. Зокрема, у польському місті Легниця невідома жінка ввечері 18 липня напала на двох 13-річних дівчат з України: поліція вже розслідує цей випадок. Мати постраждалих розповіла, що жінка перед нападом зробила дівчатам зауваження, бо вони розмовляли українською мовою. Після цього нападниця почала переслідувати одну з дівчат, потім вдарила її, а також іншу дівчинку та хлопця, які стали на її захист.