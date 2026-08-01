У Генштабі повідомили, що росіяни в липні втратили найбільше своїх солдатів від початку року

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У липні російські війська зазнали рекордних втрат з початку року — 42 860 солдатів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За сім місяців 2026 року втрати особового складу росіян становлять 238 650 військових. Також у Генштабі опублікували дані про те, скільки військових армія РФ втрачала щомісячно:

січень — 31 710 солдатів;

лютий — 26 090;

березень — 31 960;

квітень — 32 980;

травень — 33 760;

червень — 39 290.

Станом на 31 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у війні проти України росія втратила 1,6 мільйона військових, з них 700 тисяч — загинули. Він також назвав і українські втрати: близько 50 тисяч загиблих і 400 тисяч поранених.

12 червня російська служба BBC, «Медіазона» і волонтери встановили імена 226 055 вбитих на війні в Україні росіян, а загальна кількість може сягати пів мільйона. Серед них — понад 200 військових, яким було всього 18 років.

Водночас керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер 27 травня повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.