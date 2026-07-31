Мудрику дозволили повернутись у футбол після дискваліфікації. Він запевнив, що ніколи не вживав заборонених речовин

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Chelsea F.C.

Український футболіст Михайло Мудрик після майже дворічної перерви зможе повернутися до офіційних матчів — його чотирирічну дискваліфікацію у справі про допінг скасували.

Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Також на офіційному сайті Футбольної асоціації Англії повідомили, що завершили дисциплінарне провадження проти українського футболіста. Цю інформацію підтвердила і пресслужба «Челсі».

Очікується, що Мудрик найближчим часом приєднається до «Челсі» в Гонконзі у передсезонному турне.

Мудрик у своєму дописі заявив, що ніколи свідомо чи навмисно не вживав жодних заборонених речовин. Він додав, що планує зосередитися на тренуваннях, щоб швидше повернутися на поле.