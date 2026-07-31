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Військові Нацгвардії, ДПСУ та поліції отримуватимуть до 460 000 грн мотиваційних виплат

Автор:
Вероніка Довганюк
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Unsplash

Військовослужбовці Національної гвардії, ДПСУ та поліції отримуватимуть до 460 тисяч гривень мотиваційних виплат — їх нараховуватимуть залежно від складності та небезпеки завдань, виконаних під час бойової роботи.

Про це повідомив керівник МВС Іван Вигівській.

Відповідні накази вже підписав Вигівський. Зокрема виплати рахуватимуть так:

Також 40тисяч гривень можна буде отримати за добу, якщо захопити російські позиції, а 20 тисяч — за повернення вже втрачених. Ще 100 тисяч гривень будуть давати за кожного росіянина, якого взяли в полон, а 15 тисяч — якщо ворога знищили у стрілецькому чи рукопашному бою.

Виплати будуть нараховувати за період з 1 червня 2026 року.