Зеленський: На війні проти України вже загинули майже 700 тисяч росіян

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Втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News.

Що стосується українських втрат, за словами президента, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Він додав, що велика кількість військових вважається зниклими безвісти.

За його словами, попри складну ситуацію на фронті, Україна не програє, а Росія не перемагає. Він також додав, що Росія зараз не має ініціативи на полі бою.