Зеленський: На війні проти України вже загинули майже 700 тисяч росіян
- Автор:
- Ольга Березюк
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Втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News.
Що стосується українських втрат, за словами президента, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Він додав, що велика кількість військових вважається зниклими безвісти.
За його словами, попри складну ситуацію на фронті, Україна не програє, а Росія не перемагає. Він також додав, що Росія зараз не має ініціативи на полі бою.
- Востаннє Росія офіційно називала кількість своїх втрат на війні ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.
- Станом на 12 червня російська служба BBC, «Медіазона» і волонтери встановили імена 226 055 вбитих на війні в Україні росіян, а загальна кількість, за їхніми словами, може сягати пів мільйона. Серед них — понад 200 військових, яким було всього 18 років.