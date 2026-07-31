Україна вдарила по Волгоградському НПЗ, авіазаводу в Євпаторії та порту Тамань у Росії
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Україна вдарила по Волгоградському НПЗ, авіазаводу в Євпаторії та порту Тамань у Росії, а також по складу боєприпасів у Криму.
Про це повідомили Генштаб та СБУ.
Волгоградський НПЗ, який належить «Лукойлу», — підприємство з потужністю приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.
У Євпаторії атакували два ангари, де зберігалася авіатехніка і був розташований виробничний цех Євпаторійського авіазаводу. У російському порту Тамань після атаки фіксують масштабну пожежу.
Українські військові також вдарили по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму і по комплексу РЕБ на Луганщині.
- У ніч проти 29 липня українські військові вдарили по НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермі, який переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік.