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Україна вдарила по Волгоградському НПЗ, авіазаводу в Євпаторії та порту Тамань у Росії, а також по складу боєприпасів у Криму.

Про це повідомили Генштаб та СБУ.

Волгоградський НПЗ, який належить «Лукойлу», — підприємство з потужністю приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.

У Євпаторії атакували два ангари, де зберігалася авіатехніка і був розташований виробничний цех Євпаторійського авіазаводу. У російському порту Тамань після атаки фіксують масштабну пожежу.

Українські військові також вдарили по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму і по комплексу РЕБ на Луганщині.