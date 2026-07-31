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Фото УНІАН

Росія продовжила заборону на експорт палива до кінця січня 2027 року, аби «зберегти стабільність на внутрішньому паливному ринку».

Про це повідомило Reuters.

Водночас із 1 вересня 2026 року обмеження не поширюватимуться на експорт дизельного палива, суднового пального та газойлів, якщо їх постачатимуть безпосередньо виробники.

Крім того, Росія дозволить експорт палива в межах гуманітарної допомоги, а також за міжурядовими угодами. Також уряд Росії запровадив тимчасовий механізм до 1 листопада, який має забезпечити фермерів необхідними обсягами пального на період жнив.

У Росії триває паливна криза на тлі атак України на нафтопереробні заводи країни. З 1 квітня цього року в Росії діє заборона на експорт бензину, а на початку червня російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного гасу.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, із серпня 2025 року збитки для російської нафтової галузі через українські удари сягнули $13,5 мільярда. За останній місяць Україна успішно атакувала вісім російських НПЗ — знищили або пошкодили 60 резервуарів з нафтопродуктами та сирою нафтою.