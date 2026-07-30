Зеленський провів кадрові зміни в СБУ та призначив Олега Федоріва керівником Центру спецоперацій «А»
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в СБУ і призначив новим керівником спецпідрозділу ЦСО «А» бригадного генерала Олега Федоріва.
Про це йдеться в указі № 673/2026.
Раніше Федорів обіймав посаду начальника управління Центру СБУ. Також у 2026 році він отримав звання Героя України.
Окрім того, Зеленський призначив Олену Воронову керівницею управління роботи з особовим складом СБУ. Президент прийняв рішення і про інші кадрові зміни — призначив нових керівників управлінь СБУ в восьми областях та Криму.
Зокрема:
- Чернівецька область — призначили Олега Шворака;
- Сумщина — Костянтина Семенюка;
- Полтавська область — Віталія Мригу;
- Черкаська область — Андрія Литвина;
- Львівщина — Ярослава Пилипа;
- Тернопільська область — Олега Красношапку;
- Миколаївщина — Олексія Голобородька;
- Житомирщина — Олександра Судика;
- Крим — Олександра Приходьона.
До цього Центр спецоперацій «А» СБУ очолював Євгеній Хмара. Після відставки Михайла Федорова уряд призначив його тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони.