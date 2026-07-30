Олексій Білошицький став новим керівником патрульної поліції
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Національна поліція України
Новим начальником департаменту партульної поліції став полковник Олексій Білошицький. До цього він був першим заступником керівника патрульної поліції.
Про це повідомили у телеграмі Нацполіції.
Сьогодні Білошицького представив особовому складу т. в. о. керівника Нацполіції Максим Цуцкірідзе.
Що відомо про Олексія Білошицького
Білошицький має бойовий досвід — був долучений до створення бригади «Хижак» при департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі. Після цього бригада під його керівництвом створила підрозділ БпЛА та аеророзвідки.
Олексій Білошицький з 2008 року по 2015 рік займався приватною адвокатською та юридичною практикою. У 2015 році він став начальником відділу моніторингу та аналізу управління моніторингу та аналітичного забезпечення патрульної служби. Тоді він також став заступником керівника патрульної поліції.
До цього головою патрульної поліції з 2015 року був Євгеній Жуков. Він подав у відставку у квітні на тлі дій поліцейських під час стрілянини в Києві 18 квітня.