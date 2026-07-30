Зеленський призначив Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента

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Президент Володимир Зеленський підписав указ та призначив Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента.

Про це він написав у своєму телеграмі.

Соболев зосередиться на економічному напрямі й працюватиме з премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами.