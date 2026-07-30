Зеленський призначив Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Президент Володимир Зеленський підписав указ та призначив Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента.
Про це він написав у своєму телеграмі.
Соболев зосередиться на економічному напрямі й працюватиме з премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами.
- Олексій Соболев — колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства. У 2023 році він був заступником міністра економіки, у 2016—2018 роках керував проєктом Prozorro.Sale у Transparency International Ukraine; у 2018 році — очолював ДП «Прозорро.Продажі».