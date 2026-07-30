Киянину, який учора вбив ножем лікарку під час ВЛК, оголосили підозру

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Київська обласна прокуратура

Правоохоронці оголосили підозру 31-річному киянину, який учора під час військово-лікарської комісії з ножем напав на лікарку — вона загинула.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, чоловіка, який був у розшуку, однією з останніх мала оглянути 55-річна лікарка-хірург. Підозрюваний стверджує, що він хотів, аби вона оглянула його ретельніше — він скаржився на зубний біль та попросив відпустити його на кілька днів.

Далі, як стверджують слідчі, чоловік зрозумів, що його визнають придатним до служби. Тоді він ножем завдав лікарці близько 17 хаотичних ударів у груди, шию та руки. Киянин мав із собою ніж у сумці.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне увʼязнення. Також правоохоронці розслідують, як чоловік проніс із собою ніж.