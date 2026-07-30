У Польщі заявили, що були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ

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Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна була готова збити ракету, яка залетіла на її територію під час масованої атаки на Україну, якби вона продовжила свій політ.

Його слова цитує канцелярія премʼєра.

За його словами, «немає підстав вважати, що ціллю була Польща». Водночас Туск зазначив, що «все вказує на те», що це була російська крилата ракета Х-101, але експертиза уламків ще триває.

Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав цю ніч «надзвичайно важкою» для польської ППО. Оперативне командування ЗС Польщі поділилось, що під час російської атаки по заходу України вздовж кордону чергували дві пари F-16, а у повітрі також були розвідувальні літаки. Усі польські системи ППО перевели у режим готовності ще з вечора.

Окремо Туск заявив, що «наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни», а шанси на перемогу зараз становлять «50 на 50». За його словами, цей інцидент лише посилив його рішучість підтримувати Україну.

Що передувало

У ніч на 30 липня під час масованої атаки РФ по Україні невідомий об’єкт залетів у повітряний простір Польщі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про російську ракету Х-101, а польські служби повідомляли про вибухи та вирву поблизу Тарнави-Колонії на території Люблінського воєводства.

Соцмережі

Пізніше польський урядовець сказав виданню Wirtualna Polska, що до Польщі залетіла саме російська ракета.

Усе це відбувалося на тлі масованої російської атаки по Україні, під час якої РФ випустила 284 безпілотники та 74 ракети. Тоді моніторингові канали також писали про можливий заліт 1—2 російських ракет до Польщі.