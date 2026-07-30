Операція «Чесний призов»: ДБР викрило схему «чистки» реєстру «Оберіг» в одному зі столичних ТЦК

Новини

Під час перевірок у рамках операції «Чесний призов» ДБР викрило схему «чистки» реєстру «Оберіг» в одному зі столичних ТЦК — її організувала колишня працівниця ТЦК зі своїм чоловіком.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Організатори підмовили чинного оператора ТЦК приєднатись до схеми. Той через свій електронний ключ мав приховувати відомості про розшук чи зміну військового обліку — дистанційно й без візиту «клієнтів». Також він міг змінювати інформацію про ВЛК та створювати записи про звірку даних чи про систему оповіщення.

Учасники схеми діяли за чітким прайсом:

$2 500 — видалити порушення в обліку для рядових і сержантів;

$3 000 — те саме для офіцерів;

$1 700 — організувати ВЛК без ризику мобілізації (щоб виграти час на бронь).

Слідчі вже задокументували 18 епізодів хабарництва, коли фігуранти отримали $2 500.

Слідство також встановило, що оператор ТЦК, після того як отримав кошти, змінював дані в системі. Йому оголосили підозру за зміну даних в автоматизованій системі, вчиненою у зговорі з групою людей. Йому загрожує до шести років вʼязниці.