Україна отримала від ЄС новий транш допомоги на €3,47 млрд. На що їх спрямують (доповнено)

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Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз надав Україні новий транш допомоги на €3,47 мільярда в рамках механізму Ukraine Support Loan.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу у Брюсселі розкрив деталі нового траншу допомоги та сказав, що ним покриють основну частину контракту на купівлю 16 винищувачів Gripen на суму €2,5 мільярда, передає кореспондентка «Бабеля». Решту коштів спрямують на закупівлю дронів, зокрема далекобійних і реактивних, ракет і засобів ППО.

Корецький додав, що в межах цього механізму у 2026 році Україна отримає €45 мільярдів. Балаш Уйварі у свою чергу сказав, що до кінця року ЄС планує виділити ще €20 мільярдів, щоб посилити оборонно-промисловий потенціал України.

Також Рада ЄС погодила зміни до Плану України й дала зелене світло ще для €8 мільярдів на 2026 рік. Цей документ є основою реформ — від боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права до перезапуску держуправління задля членства в Євросоюзі.