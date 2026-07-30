Під час нічної атаки РФ на Україну до Польщі залетіла російська ракета і, ймовірно, впала там

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Під час масованої атаки Росії по Україні вночі 30 липня до Польщі залетіла російська ракета. Попередньо відомо, що вона впала на території Люблінського воєводства, утворивши вирву.

Про це польський урядовець сказав виданню Wirtualna Polska.

Він зазначив, що сапери ще обстежують місце падіння поблизу села Тарнава-Колонія. За словами урядовця, «усе вказує на те, що це була російська ракета».

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що кордон Польщі цієї ночі перетнула саме російська ракета Х-101. Він наголосив, що це вчергове доводить необхідність посилити українську ППО, яка захищає не лише Україну, але й країни НАТО.

«Проліт російських ракет територією Польщі також нагадує, що для наших двох країн немає нічого важливішого, ніж протидія нашому спільному, давньому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших народів», — наголосив Сибіга.

На тлі інциденту премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск скасував заплановану поїздку до Нижньосілезького воєводства та терміново вирушив до Люблінського. Він також скликав засідання координаційної ради за участі міністра оборони.