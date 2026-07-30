У Польщі під час нічної атаки РФ на Україну пролунали вибухи, а на полі знайшли вирву

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Під час повітряної атаки Росії на Україну в Люблінському воєводстві Польщі вночі 30 липня лунала повітряна тривога. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи, а на полі виявили кратер.

Про це повідомило видання Wirtualna Polska.

За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, о 03:40 у повітряному просторі зафіксували невідому ціль. Для її перехоплення піднімали винищувач F-16, проте за шість хвилин об’єкт зник з радарів.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Ґалецька повідомила, що тривогу оголошували близько четвертої ранку в Люблінському воєводстві, окрім його північної частини. Тривога тривала приблизно 10 хвилин.

Згодом поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари поліцейські виявили кратер і розкидані уламки неідентифікованого об’єкта. Зараз це місце під охороною.

Речниця польського МВС наголосила, що вночі проти 30 липня Росія вкотре масовано атакувала Україну, тому інцидент у Люблінському воєводстві міг бути наслідком «напруженої ночі та дій Росії в Україні». Це перевіряють відповідні служби.

Уночі моніторингові канали писали про можливий заліт 1—2 російських ракет до Польщі, але офіційно це поки що не підтвердили.