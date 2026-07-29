«Епоха ручного розподілу закінчилась». Як військові зреагували на рішення Генштабу розпочати перевірку комплектування підрозділів

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Генеральний штаб ЗСУ розпочав перевірку комплектування підрозділів і розподілу військових. Мета — перевірити, як фактично укомплектовані полки, бригади й корпуси та чи ефективно розподілені військові згідно з потребами на фронті.

За результатами цієї перевірки Генштаб хоче визначити напрями, де можна вдосконалити кадрове забезпечення військових.

Радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов відреагував на рішення Генштабу та написав, що «епоха ручного розподілу закінчилась». Він також припустив, що наступним буде аудит та розподіл зброї та іншого матеріального забезпечення.

«Це надзвичайно корисне та потрібне для військ рішення, яке передбачало зрозумілий і прозорий підхід: розподіл мобілізованих між військовими частинами, де кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, отримуватиме стабільне щомісячне поповнення», — прокоментував заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Також він додав, що бойові офіцери схвалили це рішення.