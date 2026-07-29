Суд арештував двох підозрюваних у побитті українського подружжя в Польщі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Суд у Вроцлаві арештував на три місяці двох фігурантів, яких підозрюють у побитті українського подружжя через їхній акцент.
Про це повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач для Укрінформу.
Далі захист обвинувачених матиме тиждень, щоб оскаржити рішення. Слідство триває, а правоохоронці збирають докази.
Водночас третього підозрюваного у побитті ще не затримали.
27 липня мати постраждалої дівчини Каріна Кіцай розповіла, що у польському Вроцлаві троє поляків жорстоко побили її доньку Настю та її чоловіка Максима. Вони били українця ногами, а дівчину кілька разів вдарили, коли вона намагалася його захистити. Після цього нападники втекли.
Дівчина дістала тяжкі травми — лікарі наклали їй шви на шию. У обох постраждалих медики підозрювали струс мозку.
Під вечір того ж дня у Польщі затримали двох підозрюваних 27 і 45 років. Одного з них затримали, коли він намагався залишити Вроцлав. Вони порушують закон не вперше.
- Зараз такі інциденти в Польщі трапляються все частіше. Зокрема, у польському місті Легниця невідома жінка ввечері 18 липня напала на двох 13-річних дівчат з України: поліція вже розслідує цей випадок. Мати постраждалих розповіла, що жінка перед нападом зробила дівчатам зауваження, бо вони розмовляли українською мовою. Після цього нападниця почала переслідувати одну з дівчат, потім вдарила її, а також іншу дівчинку та хлопця, які стали на її захист.