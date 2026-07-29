Удар по виставці зброї на Київщині. Кількість загиблих зросла до 12

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Кількість загиблих внаслідок російського удару по виставці зброї на Київщині 24 липня знову збільшилася. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Попри зусилля лікарів врятувати життя постраждалого не вдалося. Таким чином, кількість загиблих унаслідок ракетного удару того дня зросла до 12.

Що відомо про удар по виставці зброї на Київщині

Уранці 24 липня росіяни атакували Київщину трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» і С-400. ППО перехопила одну з них, ще дві ракети влучили по Бучанському району.

Удар прийшовся по локації в Бучанському районі Київщини, де проводили виставку озброєння. За даними слідства, цей захід організувала одна з асоціацій зброярів без погодження з військовим командуванням, військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами.

На виставці було приблизно 300 людей, внаслідок атаки майже 100 постраждали. Головному організатору заходу оголосили підозру в службовій недбалості, його вже відправили під варту.