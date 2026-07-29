ФСБ оголосила Павла Дурова в розшук за «сприяння тероризму». До чого тут «Дайвінчик»
- Автор:
- Ольга Березюк
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Російська ФСБ оголосила засновника Телеграму Павла Дурова в міжнародний розшук та висунула йому звинувачення у сприянні тероризму.
Про це пишуть пропагандистські російські медіа.
Адміністрацію месенджера звинуватили в тому, що вона не видалила канали, чати та ботів, які українські спецслужби нібито використовують для підготовки терактів і масових убивств у Росії.
ФСБ стверджує, що співробітники українських спецслужб знайомилися в телеграм-сервісі «Дайвінчик» з російськими хлопцями, видаючи себе за дівчат, й обманом втягували їх у терористичну діяльність.
Російська спецслужба каже, що з липня 2025 року в 16 регіонах Росії затримали 46 молодих користувачів «Дайвінчика», які, за версією російської влади, за завданням українських спецслужб нападали на поліцейських і вчиняли підпали.
- Дуров ще наприкінці лютого 2026 року писав, що в Росії проти нього порушили кримінальну справу за «сприяння тероризму».