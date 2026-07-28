Відносини Зеленського й Трампа здаються міцнішими, ніж будь-коли раніше. Світові медіа про війну 28 липня

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«Бабель»

Сьогодні увага світових медіа прикута до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі. Напередодні The Wall Street Journal написав про те, що після місяців напруги у відносинах президент США різко змінив своє ставлення до Зеленського й назвав причини такого дипломатичного «потепління». Співрозмовники видання розповіли, що Трамп почав захоплюватися українською індустрією безпілотників, особливо її здатністю захищатися від тих самих дронів, з якими США стикаються у війні з Іраном. Один з американських високопосадовців заявив, що Трамп любить переможців — і Зеленський, на думку президента США, дедалі більше схожий на одного з них. Про це також розповіло й Politico у своїй статті про спробу Володимира Зеленського знайти нових союзників серед республіканців і особливо серед MAGA. Президент України зараз змінює аргументацію й намагається переконати США, що Київ — не тягар для Америки, а потенційно корисний союзник, який допомагає послаблювати Росію. Водночас Зеленський наголошує на тісній співпраці Москви з Тегераном: якщо Росія допомагає Ірану, то боротьба України проти Росії стає частиною ширшої боротьби за американські інтереси. «Трамп бачить, що Путін програє, і він бачить, що Зеленський насправді опанував ситуацію та перемагає», — сказав виданню колишній спецпредставник США у переговорах щодо України під час першого терміну президентства Трампа. — Тож я думаю, це вплинуло на його ставлення».

The New York Times зауважила, що стосунки Зеленського й Трампа здаються міцнішими, ніж будь-коли раніше. Але це ґрунтується не лише на особистій хімії — Україна стала більш корисною для США. Водночас для Трампа підтримка України може бути способом продемонструвати дипломатичний успіх і посилити власні позиції у складній внутрішній та зовнішній ситуації, йдеться в матеріалі. Тим часом Financial Times пише про результати зустрічі обох президентів. За словами радників Зеленського та джерела, близького до Білого дому, ця зустріч стала для президента України найкращою нагодою від початку другого терміну Трампа домогтися нової військової підтримки США та відновити переговори про припинення повномасштабної війни Росії.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме матеріалу про те, чи наважиться Іран на пряму військову відповідь Україні за удари в Каспійському морі, та ще двох матеріалів.