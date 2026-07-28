У Японії після землетрусу магнітудою 7,1 стався вибух у торговельному центрі. Є загиблі та щонайменше 50 поранених
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- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
На півдні Японії стався землетрус магнітудою 7,1 — через це частково обвалився торговельний центр, наразі відомо про щонайменше 50 постраждалих. Постраждала японська префектура Кумамото, де попередній потужний землетрус фіксували у 2016 році.
Про це пише CNN.
Через обвал торговельного центру загинули кілька людей, наразі поліція не може звʼязатися з деякими співробітниками. Багато людей опинилися під завалами. Також у префектурі пошкоджена паперова фабрика, не функціонує залізничне сполучення, а аеропорт скасував усі рейси.
Премʼєр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що, за попередніми повідомленнями, є багато поранених, пошкоджена цивільна інфраструктура та виникли пожежі в кількох районах. Наразі посадовці країни підтвердили, що загроза минула і що узбережжя Японії більше не перебуває в небезпеці.
- У 2016 році серія руйнівних землетрусів у Кумамото забрала життя 275 людей та поранила тисячі інших по всій префектурі. Стихійне лихо також спричинило масштабні руйнування, постраждало понад 200 тисяч будинків. Економічні збитки оцінили в кілька трильйонів єн — це було одне з найдорожчих стихійних лих Японії за останні десятиліття.