Телеграм-канали пишуть, що Іран нібито готує атаку по Україні. У ЦПД наголошують — жодних підтверджень цього нема

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Низка телеграм-каналів написали, що Іран начебто готується незабаром атакувати Україну. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що підтверджень цього нема.

Телеграм-канали стверджують, нібито Іран у найближчі два дні запустить 3 балістичні ракети по Україні. Жодних джерел цієї інформації вони не наводять.

Ці повідомлення канали ілюструють мапою, яка демонструє, як далеко можуть долітати іранські ракети — схожу мапу раніше публікували іранські медіа після атаки України по суднах у Каспійському морі, що перевозили військові вантажі між Іраном і Росією.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що жодних офіційних підтверджень інформації про такі плани Ірану нема.

Що передувало

25 липня бійці Служби безпеки України атакували в Каспійському морі два судна, якими перевозили військові вантажі між Іраном і Росією.

Іран в цій атаці звинуватив персонально президента Володимира Зеленського. Зокрема, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі написав у X: «Зеленський здійснив напад на іранське торгове судно». За його словами, від атаки загинув моряк. Він назвав удар по судну «грубим порушенням Статуту ООН, вчиненим за вказівкою Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну».

Згодом голова комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-який напад на Іран «завжди має свою ціну». Мовляв, США та Ізраїль це чудово розуміють, а скоро зрозуміє і Україна.

В інтервʼю Sky News Зеленський, відповідаючи на запитання, чи хвилюється він щодо загрози атак з боку Ірану, сказав: «Іран з перших днів війни дав Росії нову технологію — безпілотники Shahed. Вони надали тисячі цих дронів у перший рік, потім надали ліцензії. Що вони зробили? Чи не атакували вони таким чином нас? Я думаю, так. Тож вони вже зробили це».