Українські війська вдарили по комбінату в російській Удмуртії. Це закритий стратегічний обʼєкт, де зберігали пальне
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Сили оборони України 27 липня атакували комбінат «Пріоритет» у російській Удмуртській Республіці. Це за понад 1 300 км від українського кордону.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Комбінат «Пріоритет» у селищі Борок входить до системи державного матеріального резерву РФ (Росрезерв) і є стратегічним обʼєктом закритого типу під воєнізованою охороною.
Він виконує функції великої нафтобази державного значення і призначений для довгострокового зберігання запасів пального, нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій та для воєнних потреб. Після вчорашньої атаки України на обʼєкті спалахнула пожежа.
Також вночі 28 липня українські війська атакували склади матеріально-технічних засобів і пального в окупованому Криму та склад дронів у районі окупованої Червонопопівки Луганської області.