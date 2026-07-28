Зеленський прибув до США. Має зустрітися з Трампом і відвідати похорон сенатора Грема

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Президент України Володимир Зеленський 28 липня прибув до США для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом та його командою.

Про це він повідомив у соцмережах.

«У графіку — зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один — це антибалістика і стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче», — написав Зеленський.

Також український президент візьме участь у церемонії вшанування памʼяті американського сенатора Ліндсі Грема, який помер 11 липня.

Востаннє Зеленський та Трамп зустрічалися 8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі. Сьогодні вони мають провести переговори близько 16:00 за Києвом.

Видання The Hill з посиланням на кілька джерел писало, що потім Зеленський зустрінеться в Капітолії зі сенаторами. На зустріч запросили всіх 100 членів Сенату.

Очікується, що вони обговорять законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та її торговельних партнерів, ініціатором якого був Ліндсі Грем.