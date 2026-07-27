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Nike представила розумні капці з підігрівом і масажем ніг у колаборації з виробником спортивних технологій Hyperice.

Про це повідомила компанія Nike.

У ремінці капців Air Zoom Hyperslide встановлені знімні магнітні модулі з трьома режимами нагріву та трьома режимами вібрації. Один цикл відновлення триває 15 хвилин, максимальна температура підігріву становить близько +47 °C.

За словами старшого директора компанії з інновацій для спортсменів Тобі Гетфілда, Air Zoom Hyperslide допомагають спортсменам швидше розслабитися, відновитися та підготуватися до наступних навантажень.

Керувати режимами можна кнопками на самому модулі або через застосунок Hyperice. Продаж капців стартує 29 вересня — коштуватиме новинка $249. Вони будуть доступні на сайтах Nike та Hyperice, а також у мережах Best Buy і Dickʼs Sporting Goods у США.