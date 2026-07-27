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Zelenskiy / Official

Британія передасть Україні ліцензію на виробництво РЕБ Stone Cloak («Камʼяний плащ») для захисту дронів від російської ППО.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Міноборони Британії вже передало тисячі цих пристроїв українським військовим, а тепер надає ліцензію для масового виробництва Україною.

Відтак технологію вбудують у наступне покоління далекобійної зброї Великої Британії. Зокрема, систему використовуватимуть у Project Brakestop — новій недорогій британській крилатій ракеті.

Зеленський став першим іноземним гостем нового премʼєра Британії Енді Бернема з моменту його вступу на посаду тиждень тому. 17 липня Бернем очолив Лейбористську партію замість Кіра Стармера.

Сьогодні Зеленський та Бернем також зустрінуться з понад 200 українськими військовослужбовцями, які останні три тижні брали участь у морських навчаннях Sea Breeze у Британії. Під час цих навчань ВМС України вперше в історії отримали право командувати силами НАТО під час протимінних операцій на морі.