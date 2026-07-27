Гора Олімп і пляжі в Нормандії, де висаджувались війська союзників, потрапили до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

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Пляжі висадки союзників у Нормандії на півночі Франції, де відбулася операція «День Д», і легендарна гора Олімп у Греції увійшли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Таке рішення ухвалили 26 липня на засіданні комітету ООН у Південній Кореї, передає Associated Press.

Французька заявка охоплює п’ять пляжів Нормандії — Омаха, Юта, Сорд, Голд і Джуно, де 6 червня 1944 року висадилися понад 150 тисяч військових. Також до переліку увійшов мис Пуант-дю-Ок — важливий об’єкт операції зі звільнення Західної Європи від нацистської окупації під час Другої світової війни.

Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS), яка оцінює заявки для ЮНЕСКО, зазначила, що ці території зберегли численні сліди війни: німецькі укріплення, пошкоджені обстрілами ландшафти, споруди союзників і затонулі кораблі. За словами організації, це була подія, що «сприяла поверненню свободи і започаткувала тривалий мир у Європі».

Водночас ICOMOS закликала посилити захист цих місць через загрози від туризму, зміни клімату, підвищення рівня моря та будівництва вітрових електростанцій поблизу.

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Внесення гори Олімп до Списку ЮНЕСКО стало результатом 12-річних зусиль Греції. Гору визнали змішаною культурною і природною спадщиною. Олімп, висота якого 2 918 метрів, у давньогрецькій міфології вважався домівкою 12 олімпійських богів і троном Зевса. Водночас гора має багате біорізноманіття.

Мер міста Діон-Олімп Євангелос Героліоліос зазначив, що статус, наданий ЮНЕСКО, накладає на владу більшу відповідальність щодо захисту довкілля, особливо через можливе зростання туристичного потоку.

Getty Images / «Бабель»

Також до Списку потрапили стародавні японські столиці Асука і Фудзівара — там розташовані 19 археологічних пам’яток VI–VIII століть. Саме там Японія сформувала першу централізовану державу за зразком китайських систем управління. На території збереглися рештки палаців, урядових будівель, буддійських храмів і поховань.

Крім того, у переліку тепер є ландшафт міграції тварин Бома-Бадінгіло в Південному Судані — це місце стало першою пам’яткою країни в Списку всесвітньої спадщини. Бома-Бадінгіло включає великі водно-болотні угіддя, заплави і савани. За оцінками ЮНЕСКО, через цю територію мігрують близько 6 мільйонів біловухих кобів, тіангів і газелей Монгалла.

Регіон також є середовищем проживання для слонів, левів, гепардів та інших тварин, а також підтримує громади, які протягом століть займаються скотарством, землеробством і рибальством.