Росіяни вдарили по АТБ в Чернігові й атакували Запоріжжя, Херсонщину та Харківщину — є загиблі та постраждалі, спалахнули пожежі

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Пресслужба ДСНС

Російська армія вдень вдарила дроном по супермаркету АТБ в Чернігові й атакувала Запоріжжя, Херсонщину й Харківщину. Внаслідок російських атак є загиблі та постраждалі, серед яких діти.

«Бабель» зібрав головне про російські удари та їхні наслідки.

У Чернігові загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина. Також постраждали 13 людей. Атака спричинила пожежі.

У коментарі «Суспільному» начальник Нацполіції Чернігівської області Володимир Тимошко розповів, що за попередніми даними, дрон «Герань-4», яким росіяни вдарили по АТБ, був обладнаний відеокамерою.

Оновлено (18:55) кількість постраждалих зросла до 20.

На Херсонщині за день від російських ударів по Херсону, Станіславу та Микільському загинула людина, ще семеро — отримали травми. Удари пошкодили будинки, багатоповерхівки, школу та автівки.

Ще російська армія била по Дніпропетровщині — постраждали двоє людей. Атака пошкодила багатоповерхівку, будинок і автівки.

Окрім того, росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю — загинула людина, ще шестеро людей травмовані.

Атака пошкодила багатоповерхівки, освітній заклад і гаражі. Після авіаударів спалахнули пожежі — горіла автівка й АЗС.

Вдень росіяни вдарили по Харкову — загинула жінка, постраждали 14 людей. Атака пошкодила і зруйнувала будинки.