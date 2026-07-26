Український сумоїст втретє виграв Кубок імператора в Японії

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Японська асоціація сумо / X

Український сумоїст Данило Явгусишин (він виступає під іменем Аонішікі Арата) втретє виграв Кубок імператора в Японії.

Про це пише Kyodo News.

Це вже третій чемпіонський титул 22-річного українського сумоїста. Його він здобув під час турніру Nagoya Basho — 12 перемог і 3 поразки.

На 11-й день турніру спортсмен здобув 10-ту перемогу — це повернуло йому звання одзекі.

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ привітало Данила і написало, що він «боровся як воїн — і переміг як воїн».