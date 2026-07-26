ABC News: У вівторок Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі

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Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня.

Про це пише ABC News з посиланням на неназваного чиновника Білого дому.

Український чиновник повідомив журналістам, що наступного тижня Зеленський буде у Вашингтоні на похороні сенатора Ліндсі Грема. Журналісти не повідомили, про що розмовлятимуть український та американський лідери.

Медіа уточнює, що новина про зустріч Зеленського з Трампом зʼявилася після того, як український президент доручив розвідувальним службам поділитися інформацією зі США про допомогу Ірану з боку Росії. З початку липня Україна зафіксувала російське супутникове спостереження за арабськими країнами та військовими обʼєктами США в регіоні.

Востаннє Зеленський та Трамп зустрічалися 8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі.