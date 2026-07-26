ABC News: У вівторок Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня.
Про це пише ABC News з посиланням на неназваного чиновника Білого дому.
Український чиновник повідомив журналістам, що наступного тижня Зеленський буде у Вашингтоні на похороні сенатора Ліндсі Грема. Журналісти не повідомили, про що розмовлятимуть український та американський лідери.
Медіа уточнює, що новина про зустріч Зеленського з Трампом зʼявилася після того, як український президент доручив розвідувальним службам поділитися інформацією зі США про допомогу Ірану з боку Росії. З початку липня Україна зафіксувала російське супутникове спостереження за арабськими країнами та військовими обʼєктами США в регіоні.
Востаннє Зеленський та Трамп зустрічалися 8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі.
- 11 липня помер американський сенатор Ліндсі Грем, який підтримував Україну. Він був одним із співавторів законопроєкту про санкції проти РФ. 24 липня Axios із посиланням на джерела писало, що Сенат США може вже наступного тижня проголосувати за законопроєкт про нові санкції проти Росії.