Росіяни продовжили атакувати Україну — під ударом були Херсонщина, Одещина та Дніпропетровщина

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Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Росіяни знову атакували Україну — під ударом були Херсонщина, Одещина та Дніпропетровщина. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.

На Одещині через атаку постраждав чоловік. Удари пошкодили приблизно десять будинків та інфраструктурний обʼєкт.

За добу від ударів на Херсонщині загинули двоє людей, ще 16 — постраждали. Російські атаки пошкодили будинки, багатоповерхівки, школу, церкву та автівки.

У Запоріжжі після денних авіаударів завершили аварійно-рятувальні роботи. Удари пошкодили офіс, склади, автівки та будинки.

На Дніпропетровщині через російську атаку двоє людей загинули, ще троє — поранені. Атаки пошкодили дитсадок, будинки, автівки, багатоповерхівки та кафе.