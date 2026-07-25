НПЗ, військове підприємство і судна. Зеленський розповів про удари України по Росії цієї ночі
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
У ніч проти 25 липня українські війська завдали серії ударів по військових і логістичних обʼєктах на території Росії, а також по суднах в акваторії Каспійського моря.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Зокрема, Сили оборони атакували підприємство в Кірові, що постачає компоненти для російської зброї і техніки, якими росіяни бʼють по території України.
Обʼєкт розташований приблизно за 1 200 км від українського кордону. Це вже друга атака на підприємство за останні два дні.
Також Зеленський підтвердив удари по нафтопереробному заводу в Тюмені, логістичному об’єкту в Єкатеринбурзі та складу паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.
Крім того, українські війська атакували в Каспійському морі військовий корабель і російські судна, «які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном».
Служба безпеки України уточнила, що йдеться про вантажне судно Port Olya 2 і суховантаж Begey. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями і використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.
Також під ударом у Каспійському морі була нафтодобувна платформа родовища «Філановського» і ракетний катер проєкту 12418 «Молнія».