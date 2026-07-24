Reuters: Головного прокурора МКС звільнили через звинувачення в сексуальних домаганнях

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Країни-учасниці Міжнародного кримінального суду (МКС) проголосували за звільнення Каріма Хана з посади головного прокурора. Саме він видав ордери на арешт Путіна та премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це пише Reuters із посиланням на два дипломатичні джерела.

Таємне голосування пройшло 24 липня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Хан не був присутній на засіданні, бо йому заборонили вʼїзд до США після того, як адміністрація Дональда Трампа ввела проти нього санкції.

За словами співрозмовників Reuters, за звільнення Хана проголосували 82 зі 125 країн-учасниць МКС. Хто саме проголосував за — агентство не повідомляє. Це стало першим випадком усунення головного прокурора з посади.

Приводом для звільнення прокурора МКС стали звинувачення в домаганнях — Хан їх заперечує.

Звинувачення проти Каріма Хана

Про звинувачення Каріма Хана в сексуальних домаганнях стало відомо ще наприкінці жовтня 2024 року. Спочатку інформація про це зʼявилася в анонімному Х-акаунті ICC Leaks, згодом про це написали The Guardian та Associated Press.

У МКС є система внутрішньої інспекції — так званий Незалежний наглядовий механізм (ННМ), який щороку публікує звіт. У звіті за 2024 рік йдеться, що невказані співробітники суду повідомили, що високопоставлений посадовець домагався їхньої колеги. Медіа стверджують, що йдеться про Хана.

Жінка, яка повідомила про домагання, не захотіла, щоб ННМ починав розслідування, але згодом попросила Асамблею країн-членів МКС вивчити ситуацію. У травні 2025 року The Wall Street Journal опублікував фрагменти її свідчень для ООН.

Жінка, імені якої не називають, пропрацювала в МКС шість років, перш ніж долучитись до команди Хана у 2023-му. Вона стверджує, що його залицяння почалися невдовзі після цього, під час робочої поїздки в Лондон у березні 2023 року.

За її свідченнями, Хан неодноразово примушував її до сексу без згоди. Зрештою, вона зізналася Хану, що має суїцидальні думки, після цього він дав їй спокій на кілька тижнів, але згодом знову почав домагатися. Вона також заявила, що Хан ніколи не користувався презервативом.

За даними The Wall Street Journal, 8 і 9 травня Хана допитали в цій справі слідчі ООН. У травні 2025 року Хан пішов в адміністративну відпустку на час розслідування. А у червні 2026-го його відсторонили від посади.

З Ханом повʼязаний ще один скандал: у серпні 2025-го він узяв самовідвід від розслідування ймовірних злочинів проти людяності у Венесуелі — усе через те, що його невістка Венкатесварі Алагендра є міжнародною кримінальною юристкою та працює в команді захисту президента країни Ніколаса Мадуро.