Durex, Vanish та Strepsils продають гігієнічний бізнес у Росії, очікуються збитки на $233 млн
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Фото УНІАН
Британська компанія Reckitt, якій належать бренди Durex, Dettol, Finish, Vanish, Nurofen, Strepsils та інші, домовилася про продаж свого бізнесу гігієнічних товарів у Росії місцевій компанії Arnest Management LLC.
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.
Завершити угоду планують у другій половині 2026 року, після того як отримають необхідні дозволи. Активи, які продадуть, — це виробничий майданчик поблизу Москви, місцеві торговельні марки та близько 400 працівників, що перейдуть до нового власника.
У Reckitt заявили, що російський бізнес гігієнічних товарів забезпечував близько 1% чистого виторгу компанії у 2025 році. Водночас компанія збереже в Росії бізнес товарів для здоровʼя і продовжить постачати продукцію цього сегмента.
Через умови виходу з російського ринку компанія після оподаткування очікує збитків приблизно на суму $233 млн за підсумками 2026 року. Покупцем активів стане російська група Arnest, яка виробляє товари широкого вжитку, напої та упакування. Водночас вона не отримає прав на глобальні бренди Reckitt.
- Вихід західного бізнесу з Росії залишається дорогим через обмеження Кремля. Російська влада вимагає продавати активи щонайменше з 50% знижкою від ринкової вартості та сплачувати до бюджету одноразовий внесок — 15% від вартості активів.