Румунія збила невідомий дрон у своєму повітряному просторі

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Румунський F-16 збив невідомий дрон у повітряному просторі країни.

Про це заявив президент Нікушор Дан.

Інцидент стався близько 11:00. Безпілотник залетів у безлюдну місцевість, тож пілот зміг безпечно відкрити вогонь, не ризикуючи цивільними. Зараз фахівці обстежують територію падіння та зʼясовують деталі.

Приблизно в той самий час в Одеській області лунала повітряна тривога через пуски російських реактивних БпЛА «Бандероль».

Дрони в Румунії

Наприкінці червня румунське Міноборони заявило, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Румунії зафіксували понад 100 атак на українські об’єкти поблизу кордону з Румунією та 29 вторгнень російських дронів у повітряний простір країни.

Лише у 2026 році зафіксували 15 випадків, коли безпілотники залітали в повітряний простір Румунії, і 14 випадків, коли російські дрони або їхні уламки знаходили на території країни.

Зокрема, під час російської атаки на Україну вночі 29 травня безпілотник залетів на територію Румунії та врізався в багатоповерхівку в місті Галац неподалік кордону з Одеською областю. Тоді постраждали двоє людей.

Розслідування згодом підтвердило, що це був російський аналог іранського «Шахеда» — «Герань-2». На тлі інциденту президент Румунії оголосив, що генерального консула Росії в Констанці визнають персоною нон ґрата, а російське консульство в місті закриють.