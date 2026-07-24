ВМС України вперше отримали право командувати силами НАТО під час протимінних операцій

Новини

Facebook / ВМС ЗС України

Військово-морські сили України вперше в історії отримали право командувати багатонаціональними силами НАТО під час протимінних операцій на морі.

Про це повідомили у ВМС.

Під час українсько-американських навчань Sea Breeze 2026 штаб протимінних дій першого дивізіону протимінних кораблів ВМС успішно оцінили за стандартами НАТО, дивізіон отримав найвищу оцінку — Mission Capable («Повністю спроможний виконувати місії»).

Завдяки цьому український підрозділ офіційно включили до системи управління силами НАТО, які ведуть протимінну діяльність на морі. Відтепер Україна може командувати багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні Постійної протимінної групи НАТО і виконувати всі завдання для боротьби з морськими мінами.

У ВМС зазначили, що підготовка до статусу Mission Capable тривала три роки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії українські моряки впроваджували стандарти НАТО і проходили підготовку.