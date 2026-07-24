Польща запропонувала США виробляти ракети до Patriot спільно з Україною
- Автор:
- Ольга Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька під час візиту до Вашингтону запропонувала США виробляти перехоплювачі для систем ППО Patriot спільно з Україною.
Про це пише польське агентство PAP.
«І сьогодні ми запропонували, щоб це була тристороння співпраця, тобто між Сполученими Штатами, Україною, а також Польщею — адже йдеться про безпеку цього виробництва, щоб воно просто здійснювалося в безпечному місці», — каже вона.
Собковяк-Чарнецька також запропонувала, щоб у Польщі розміщувався «сервісний центр» для ракет-перехоплювачів — мовляв, через геополітичне розташування та швидкий розвиток оборонно-промислового комплексу Польщі.
- На саміті НАТО в Анкарі 7—8 липня американський президент Дональд Трамп сказав, що Київ отримає ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Зеленський тоді казав, що ця домовленість з Трампом мала «політичний характер», а про всі технічні деталі надалі мають домовитися дипломати й представники міністерств.
- 23 липня Зеленський повідомив, що американська оборонна компанія Raytheon готова спільно з Україною виробляти ракети-перехоплювачі для комплексів ППО Patriot.