Зеленський: Україна вироблятиме ракети для Patriot разом з американською компанією Raytheon

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NATO / Website

Американська оборонна компанія Raytheon готова спільно з Україною виробляти ракети-перехоплювачі для комплексів ППО Patriot.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

«Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна спільно з Raytheon вироблятиме одні з найважливіших засобів ППО — перехоплювачі для «Петріотів». Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, саме час рухатися в цьому напрямку», — зазначив Зеленський.

Також на зустрічі з командою Raytheon президент України обговорив інші напрями партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання.

«Наші команди — на урядовому рівні та з боку приватного сектора — будуть в контакті, щоб усе доопрацювати», — додав Зеленський.

Raytheon — одна з найбільших оборонних компаній США, яка виробляє системи ППО, ракети, радари та інше високотехнологічне озброєння. Серед її найвідоміших розробок — комплекси Patriot і Javelin, ракети Tomahawk і AMRAAM.

На саміті НАТО в Анкарі 7—8 липня американський президент Дональд Трамп сказав, що Київ отримає ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Зеленський тоді казав, що ця домовленість з Трампом мала «політичний характер», а про всі технічні деталі надалі мають домовитися дипломати й представники міністерств.