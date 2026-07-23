Ірландія виділила €125 млн допомоги для України. На що підуть кошти

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Ірландія виділила €125 мільйонів Україні на зброю та енергетику. Це сталось на тлі візиту прем’єра країни Міхола Мартіна в Україну.

Про це повідомили на сайті уряду.

З них €100 мільйонів — на нелетальну зброю, а €25 мільйонів — на відновлення і захист обʼєктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

З початку повномасштабної війни Ірландія надала Україні вже €550 мільйонів. Це понад €254 мільйони гуманітарної та стабілізаційної підтримки, більш ніж €200 мільйонів військової допомоги та €94 мільйони на нелетальну зброю в рамках Європейського фонду миру (EPF).