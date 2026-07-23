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Байк-генератор з двома моторами. ЗСУ отримали перший повнопривідний електромотоцикл

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

Міністерство оборони України

Міноборони України кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ перший повнопривідний електричний мотоцикл українського виробництва МУЛ.Е.

Про це повідомили в Міноборони.

Мотоцикл розробили на українському підприємстві з урахуванням запитів військових на фронті. Ним перевозитимуть особовий склад, зброю, малогабаритні вантажі та евакуйовуватимуть поранених там, де звичайна техніка не може проїхати.

Серед особливостей МУЛ.Е:

Крім того, для МУЛ.Е передбачена можливість буксирування причепа з вантажем. На одному повному заряді акумуляторів електромотоцикл здатний подолати майже 100 кілометрів. Після повної розрядки транспорт не зупиняється.

Також МУЛ.Е оснащений бензиновим генератором, який підзаряджає мотоцикл і може живити обладнання підрозділу в польових умовах. Генератор знімний, тому його можна використовувати як джерело живлення для зарядки акумуляторних батарей телефонів, засобів звʼязку та FPV-дронів.