Байк-генератор з двома моторами. ЗСУ отримали перший повнопривідний електромотоцикл
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Міністерство оборони України
Міноборони України кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ перший повнопривідний електричний мотоцикл українського виробництва МУЛ.Е.
Про це повідомили в Міноборони.
Мотоцикл розробили на українському підприємстві з урахуванням запитів військових на фронті. Ним перевозитимуть особовий склад, зброю, малогабаритні вантажі та евакуйовуватимуть поранених там, де звичайна техніка не може проїхати.
Серед особливостей МУЛ.Е:
- унікальна конструкція повного приводу 2×2;
- підвищена живучість (два незалежні двигуни);
- малопомітність і безшумність застосування;
- високопродуктивні електродвигуни;
- малий час розгортання і згортання;
- тривалий час автономної роботи та значний запас ходу;
- невеликий тиск на ґрунт, що знижує ризик спрацювання протитанкових мін;
- висока максимальна швидкість.
Крім того, для МУЛ.Е передбачена можливість буксирування причепа з вантажем. На одному повному заряді акумуляторів електромотоцикл здатний подолати майже 100 кілометрів. Після повної розрядки транспорт не зупиняється.
Також МУЛ.Е оснащений бензиновим генератором, який підзаряджає мотоцикл і може живити обладнання підрозділу в польових умовах. Генератор знімний, тому його можна використовувати як джерело живлення для зарядки акумуляторних батарей телефонів, засобів звʼязку та FPV-дронів.