В Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще шістьох дітей

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З тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути в Україну ще шістьох дітей — це дівчата і хлопці віком від 6 до 17 років.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед них — 17-річний юнак, який пережив наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Росіяни змушували його вчити російський гімн і брати участь у пропагандистських заходах. Також його хотіли втягнути в російську систему військового обліку.

Зараз цей юнак та інші діти вже в Україні — вони отримують необхідну допомогу. Це вдалося завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA та за допомогою благодійної організації Save Ukraine.