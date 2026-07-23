Судна тимчасово не заходять до українських портів через російські атаки

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Іноземні судна не заходять до українських морських портів через російські атаки. Уряд працює над вирішенням питання.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

За його словами, ще 21 липня до українських портів заходили чотири-пʼять суден на добу, однак наступного дня, 22 липня, це припинилося зовсім. Висоцький каже, що це рішення судновласників, а не обмеження з боку України.

Також міністр підкреслив, що ситуація змінюється динамічно, тому оцінювати її довгостроковий вплив на експорт поки зарано. Міністр також порадив аграріям, якщо немає нагальної потреби, не поспішати з продажем продукції, адже в Україні достатньо місць, які зберігають врожай, зокрема ярих культур.