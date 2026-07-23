Мер Нью-Йорка визнав, що не зможе заарештувати Нетаньягу. Раніше проти цього категорично виступив Трамп

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Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані визнав, що не зможе заарештувати премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, але закликає це зробити федеральну владу.

У своєму зверненні Мамдані назвав Нетаньягу воєнним злочинцем, відповідальним за вбивство понад 73 тисяч людей і каліцтво десятків тисяч дітей унаслідок бойових дій.

За словами мера, його адміністрація розглянула всі можливі законні способи, як місцева влада могла б заарештувати Нетаньягу за ордером Міжнародного кримінального суду. Проте у них немає таких повноважень, але вони є у федеральної влади.

«Я хочу висловитися не менш чітко — Біньяміну Нетаньягу не раді в Нью-Йорку, як і будь-якому іншому воєнному злочинцю. Але ми не можемо покінчити з геноцидом самотужки», — додав він.