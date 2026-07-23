Росіяни атакували Україну шістьма ракетами та 168 БпЛА. Скільки цілей збила ППО

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У ніч на 23 липня Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 168 ударними БпЛА.

Про це звітують Повітряні сили.

Ракети летіли із тимчасово окупованого Криму, а дрони типу Shahed (зокрема реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія» летіли з напрямку Росії (Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ), тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

11 російських БпЛА збили Сили ППО упродовж ночі у небі над Дніпропетровщиною, повідомили в ОВА. Збити не вдалося балістичну ракету та три керовані авіаційні, водночас сім ударних БпЛА впали на девʼяти локаціях, уламки впали на чотирьох.