Уряд погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду керівника Київської обласної державної адміністрації. Що про нього відомо
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Тимур Ткаченко / Facebook
Кабінет міністрів погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду керівника Київської обласної державної адміністрації — раніше він очолював КМВА.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Тепер це рішення має ухвалити президент.
16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника КМВА. Зараз обовʼязки керівника КМВА тимчасово виконує колишній перший заступник Ткаченка — Андрій Ткачов.
Що відомо про Тимура Ткаченка
У 2023—2024 роках Ткаченко працював у КМДА на посаді директора Департаменту міського благоустрою та був начальником Управління контролю за благоустроєм.
У грудні 2024 року Ткаченко очолив КМВА. На посаді він неодноразово мав публічні суперечки з міським головою Віталієм Кличком.
Також Ткаченко працював у Кабміні — був заступником міністра розвитку громад та територій України. Окрім того, у 2018—2019 роках він обіймав посади керівника апарату Голосіївської та Дарницької РДА.