Уряд погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду керівника Київської обласної державної адміністрації. Що про нього відомо

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Тимур Ткаченко / Facebook

Кабінет міністрів погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду керівника Київської обласної державної адміністрації — раніше він очолював КМВА.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тепер це рішення має ухвалити президент.

16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника КМВА. Зараз обовʼязки керівника КМВА тимчасово виконує колишній перший заступник Ткаченка — Андрій Ткачов.

Що відомо про Тимура Ткаченка

У 2023—2024 роках Ткаченко працював у КМДА на посаді директора Департаменту міського благоустрою та був начальником Управління контролю за благоустроєм.

Тимур Ткаченко / Facebook

У грудні 2024 року Ткаченко очолив КМВА. На посаді він неодноразово мав публічні суперечки з міським головою Віталієм Кличком.

Також Ткаченко працював у Кабміні — був заступником міністра розвитку громад та територій України. Окрім того, у 2018—2019 роках він обіймав посади керівника апарату Голосіївської та Дарницької РДА.