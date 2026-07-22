Україна експортуватиме свої дрони для військових випробувань у США — країни підписали двосторонню угоду

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Україна та США підписали двосторонню угоду, яка призведе до співпраці між країнами у сфері безпілотників — це перша угода такого штибу між країнами.

Про це написав старший кореспондент «Радіо Свобода» у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на джерела.

Він додав, що йдеться про експорт повітряних та морських безпілотників до США для військових випробувань.

«Радіо Свобода» з посиланням на неназваного чиновника додала, що угоду уклали вчора і підписали її дві сторони. Журналісти зазначили, що цей крок поглиблює оборонно-промислову співпрацю між Україною та США: попри те що угода не є виробничим контрактом, у подальшому вона може включати спільне виробництво українських бойових безпілотників на території США.

Медіа також уточнило, що американські військові зможуть запитувати конкретні українські платформи безпілотників для тестування та оцінки, проте не для оперативного розгортання.